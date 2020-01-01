Олеся Максименко В Прикамье вновь выросло количество «заражённых» муниципалитетов Заболевшие коронавирусом выявлены в 34 территориях Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые заболевшие COVID-10 в Пермском крае за минувшие сутки выявлены в 34 муниципалитетах. На первом месте по-прежнему столица региона — здесь поставлено 219 диагнозов COVID-19. На втором месте — Пермский муниципальный район с 23 заражёнными, на третьем — Березники: 17 новых случаев заражения.

Также коронавирус подтверждён у 16 жителей Осинского округа, в Кудымкаре, Октябрьском городском округе и Частинском муниципальном округе — по 13 инфицированных, в Большесосновском муниципальном районе, Лысьвенском, Оханском и Чернушинском городских округах — по 11, в Соликамском городском округе — 10, в Нытвенском городском округе — девять.

В Краснокамском городском округе, Карагайском и Кудымкарском муниципальных округах выявлено по восемь новых случаев заражения, в Чайковском, Юсьвинском муниципальном округе, Красновишерском и Суксунском городских округах — по семь, в Кунгуре и Очёрском городском округе — по пять, в Чусовском — четыре.

По трое заболевших — в Берёзовском муниципальном округе, Горнозаводском городском округе и Кунгурском муниципальном районе, пол два — в Александровском муниципальном округе и Чердынском городском округе, по одному — в Верещагинском и Добрянском городских округах, Бардымском, Гайнском, Куединском и Ординском муниципальных округах.

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