Мария Сыропятова Санаторий «Сосновый бор» может быть выставлен на торги за 173 млн руб. Залоговый кредитор имущества — банк «Урал ФД» Поделиться Поделиться Твитнуть

Санаторий "Сосновый бар"/ фото: санатории-перми.рф

В рамках дела о банкротстве ПАО «Строительно-монтажный трест №14» опубликовано положение о порядке, сроках и условиях продажи санатория «Сосновый бор» на ул.Усадебной, 55 в Перми. Данные об этом размещены в ЕФРСБ.

Стоимость имущественного комплекса — 173 млн руб. Залоговый кредитор этого имущества — банк «Урал ФД». Общий долг ПАО «Строительно-монтажный трест №14» — 331 млн руб., определён решением арбитражного суда Пермского края от 26 мая 2021 года.

Напомним, что заявление Федеральной налоговой службы о банкротстве строительной организации было подано в мае 2019 года, первоначальная сумма требований — 218,1 млн руб.. ПАО «Трест №14» признан банкротом в январе 2021 года, конкурсное производство открыто сроком на один год.

Суд наложил запрет на действия по регистрации в Росреестре перехода права собственности на несколько участков в Перми, ранее принадлежавших ПАО «Строительно-монтажный трест №14» и проданных японской компании Yunika. А Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК») направила в Арбитражный суд региона заявление о намерении приобрести права на земельный участок и достроить объект на ул. Сокольской, 10б.

В конце августа был опубликован отчет о части имущества строительной компании: жилые и нежилые помещения были оценены в 385 млн руб.

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