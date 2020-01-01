Анна Брюханова КРПК собирается отсудить право на достройку дома на ул. Сокольской в Перми Завершения строительства ожидают 324 дольщика Поделиться Поделиться Твитнуть

Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК») направила в Арбитражный суд региона заявление о намерении приобрести права на земельный участок и достроить объект на ул. Сокольской,10б, сообщили в пресс-службе КРПК.

Земельный участок площадью 8013 кв. м вместе с объектом незавершённого строительства — многоквартирным жилым домом со встроенными помещениями общественного назначения — принадлежит ПАО «Трест №14».

В январе 2021 года решением суда застройщика признали банкротом, в отношении компании введена процедура конкурсного производства.

АО «КРПК» планирует стать приобретателем права аренды, а также прав на проектную документацию со всеми внесёнными изменениями, и исполнить обязательства «Треста №14» перед участниками строительства. Достройки объекта на ул. Сокольской, 10б ждут 324 дольщика.

Как пояснили в краевом минстрое, сейчас ходатайство региона о восстановлении прав дольщиков этого дома находится на рассмотрении Федерального фонда. Фонд может принять решение о достройке или выплате компенсаций гражданам. Заявление КРПК также направлено конкурсному управляющему и в министерство строительства и ЖКХ РФ.

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