Елена Синица В Перми могут появиться тёплые остановочные павильоны Сейчас вопрос обсуждается с частными инвесторами Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Депутаты Пермской городской думы рассмотрели проект муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» на 2022 — 2026 годы. Согласно плану, к 2022 году объём перевозок составит 188,3 млн человек, к 2026 году — 195,9 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба думы.

В 2022-2023 годах планируется обустроить 324 пункта новыми остановочными павильонами. Это будет сделано в рамках софинансирования с Пермским краем и реализации механизмов концессии. Отмечается, что проект бюджета предусматривает ежегодные расходы на содержание и ремонт остановочных площадок и павильонов в объёме 25,8 млн. руб.

Депутат Сергей Захаров предложил оборудовать остановочные пункты тёплыми павильонами. По его словам, это позволит укрываться людям в холодную погоду, а также даст возможность малому бизнесу использовать эти павильоны. Тем самым они смогут параллельно наполнять бюджет города за счёт арендной платы.

«Мы прорабатывали этот вопрос с частными инвесторами. Пока наиболее сложным является формирование экономической модели, поскольку 2020 год ударил по рекламному рынку, а также есть ограничения по размещению нестационарных торговых объектов. Сейчас обсуждаем эту тему с краевыми коллегами», — ответил глава дептранса Анатолий Путин.

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