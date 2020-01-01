В Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19
За сутки скончались 23 пациента с коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19: 54 человека госпитализированы, 408 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За минувший день выздоровели 211 пациентов, 23 скончались.
В числе новых инфицированных 178 пациентов мужского пола, 284 — женского. Среди заболевших 65 детей, 65 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 152 человека — от 30 до 49 лет, 117 — от 50 до 64 лет и 63 человека старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 90 556.
В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 3133 человека, 158 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда — 28,7%.
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