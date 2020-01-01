Звонят свердловчанам и загружают приложения банков Заглянем в смартфоны бизнесменов Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году бизнесмены Прикамья стали еще более общительными. Только за последние 30 дней предприниматели региона провели за переговорами более 95 тысяч часов, что эквивалентно круглосуточному диалогу партнеров на протяжении 11 лет, сообщает пресс-служба МегаФона.

Общий объем звонков на корпоративном рынке края вырос на 44%, а мобильный онлайн-трафик компаний региона увеличился в три раза к аналогичному периоду 2020 года. Такие данные к началу нового делового сезона представили специалисты МегаФона, проанализировав в обезличенном формате мобильное поведение пермских клиентов среди пользователей бизнес-тарифов «Управляй».

Сотрудники коммерческих компаний и госпредприятий региона предпочитают дольше разговаривать и больше обмениваться сообщениями в мессенджерах, в то время как топ-менеджеры и собственники бизнеса все чаще раздают мобильный интернет через Wi-Fi и устраивают видеосовещания.

С помощью обезличенной статистики Big Data специалисты также определили основные направления звонков. Помимо местных клиентов и подрядчиков, чаще всего деловое сообщество края ведет переговоры с коллегами из Свердловской области — каждый четвертый звонок приходится именно на этот регион. На втором месте по популярности вызовы в Удмуртию, на третьем — в Москву и Московскую область. На 30% больше в этом году пермские бизнесмены стали созваниваться с жителям ХМАО-Югры и на 24% чаще с челябинцами.

Впрочем, по телефону всего не расскажешь. Почта в смартфоне, навигация, видеозвонки, сообщения в мессенджерах, а также банковские приложения стали в два раза востребованнее. Такой тренд специалисты МегаФона объясняют обнулением трафика на эти сервисы, которое действует в тарифах-конструкторах оператора.

«Учитывая специфику разных категорий сотрудников, в каждом из пяти наших тарифов «Управляй» включен безлимит на необходимые для современного бизнеса онлайн-сервисы. Пользоваться ими можно без дополнительной платы. Именно поэтому тарифы линейки «Управляй» вышли на первое место по популярности в Прикамье, где в среднем за месяц один корпоративный абонент расходует на 70% больше трафика, чем годом ранее», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

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