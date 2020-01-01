Врачи Прикамья приняли участие в обсуждении проблем здравоохранения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

2 сентября на площадке «Единой России» в Москве состоялся консилиум практикующих врачей и управленцев системы здравоохранения, посвященный перспективам развития отрасли и преодолению её актуальных проблем. В обсуждении под руководством главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко приняли участие медики из разных регионов, в том числе и из Пермского края.

Предложения, которые были высказаны на площадке, касались расширения программы «Земский доктор», введения единой тарифной сетки для медицинских сотрудников разных регионов, качества повышения квалификации работающих медицинских специалистов, разрешения студентам медвузов работать на скорой помощи и многих других аспектов деятельности отрасли.

Свою точку зрения в ходе диалога с коллегами высказала и проректор по лечебной работе Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики, доктор медицинских наук, профессор Юлия Каракулова. Ее выступление было посвящено усилению контроля над цифрами приёма в медицинские вузы. Ведь за последнюю четверть века количество поступающих студентов снизилось практически в два раза, и это существенно влияет на наполнение наших больниц квалифицированными специалистами.

— С интересом выслушала все предложения по подготовке медицинских кадров, высказанные на партийной площадке «Единой России» в Москве, — отметила Юлия Каракулова. — Считаю абсолютно оправданным, что отрасль получает внимание и поддержку на самом высоком государственном уровне. Существующий дефицит кадров, сложившийся в современном здравоохранении, можно преодолеть лишь совместно.

Согласна с обозначенными Денисом Проценко и спикерами из разных регионов проблемами отрасли: не полным трудоустройством выпускников вузов по целевым договорам, неважным качеством постдипломного образования при дистанционном обучении, отсутствием межотраслевого взаимодействия и общих программ с министерством образования.

Очень важны также для привлечения и закрепления медработников в государственных медицинских учреждениях меры их социальной поддержки. У нас в Пермском крае, на съезде врачей было принято решение о продвижении программы «Пермский врач», которая напрямую связана с повышением качества жизни медицинских работников, предоставлением им служебного жилья или компенсацией его аренды.

Действительно, усилия по укреплению здравоохранения в Прикамьев последние несколько лет предпринимаются постоянно. В частности, минздравом совместно с ПГМУ им. Е.А. Вагнера разработан проект программы «Медицинские кадры Пермского края», включающей в себя множество мер, которые помогут сократить дефицит специалистов и модернизировать систему здравоохранения в целом. Среди них — увеличение приёма в вузы на обучение по целевым договорам, сохранение краевого губернаторского гранта на целевую ординатуру, увеличение приёма по целевым договорам в среднем профессиональном образовании, особенно по специальности «Лечебное дело» с возможностью обучения на базе 9 классов.

Растёт сегодня в крае число участников программы «Земский доктор — земский фельдшер», создаются единые подходы по размещению информации об имеющихся вакансиях, мерах поддержки, условий работы и оплаты труда на сайтах медицинских организаций, идет совместная работа министерства образования края и ПГМУ по открытию профильных медицинских классов в пяти школах.

В Прикамье работает также Программа модернизации первичного медицинского звена, основной принцип которой — обеспечение доступной медпомощью жителей малых населённых пунктов и отдалённых, труднодоступных территорий.

Весь этот комплекс мер вкупе с самыми прогрессивными управленческими практиками на уровне Федерации способен изменить ситуацию с наполненностью больниц медицинскими кадрами к лучшему.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.