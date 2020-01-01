Анна Брюханова УКС отказалось заключать договор с «Союз ПС» на реставрацию дома купцов Боброва и Гаврилова Причина — предоставление подрядчиком ложных сведений Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом купцов Боброва и Гаврилова

Анна Брюханова

Управление капитального строительства Пермского края опубликовало протокол отказа от заключения контракта с ООО «Союз ПС». Подрядчик должен был выполнить работы по реставрации Дома купцов Боброва и Гаврилова в Перми. В ходе внеплановой проверки комиссия краевого УФАС установила, что ООО «Союз ПС» указал в заявке недостоверные сведения.

В начале июля УКС Пермского края объявило конкурс на восстановление объекта культурного наследия «Дом купцов Боброва и Гаврилова» (ул. Советская, 56). Победителем стало ООО «Союз ПС», второе место заняло ОАО «СтройЗемНедвижимость-Пермь».

Однако работы так и не начались. ОАО «СЗН-Пермь» 20 августа подало жалобу в краевое УФАС. В заявлении сказано, что во второй части заявки победитель конкурса указал не исполненный договор в качестве опыта выполнения работ, а такая информация расценивается как недостоверная. В ходе внеплановой проверки инспекция УФАС Пермского края подтвердила довод заявителя.

Как опыт выполненных работ, ООО «Союз ПС» указал договор на реставрацию Соликамского Красносельского Иоанно-Предтеченского женского монастыря Соликамской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Цена контракта — 118 млн руб. Однако в религиозной организации указали, что подрядчик выполнил работы на сумму 42,3 млн руб. Следовательно, договор не исполнен.

Комиссия заказчика работ отстранила заявку ООО «Союз ПС» от участия в конкурсе. Теперь реставрацией Дома купцов Боброва и Гаврилова займётся ОАО «СЗН-Пермь». Цена контракта по предложению нового подрядчика составит 86,7 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик восстановит фасад и фундаменты задания, отремонтирует деревянные и металлические конструкции и отреставрирует отделку помещений. Срок выполнения работ — до 23 мая 2022 года.

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