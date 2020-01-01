Елена Синица В Прикамье доставили более 13 тыс. комплектов «Спутника V» С начала иммунизации в регион поступило 922 тыс. комплектов вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край доставлено 13 800 комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V». В ближайшее время партию распределят между медорганизациями региона, передаёт пресс-служба краевого правительства.

В целом, в регион с начала иммунизации поступило 922 139 комплектов вакцины. Из них 715 193 — «Спутник V», 147 356 — «Спутник Лайт», 50 960 — «ЭпиВакКорона», 8 630 — «КовиВак».

По данным минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 699,8 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 560,8 тыс. человек.

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