Мария Сыропятова Объём услуг гостиниц в Пермском крае за два года упал на 46% Показатели санаториев и домов отдыха сравнялись с доковидными Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём услуг гостиниц за первые семь месяцев 2021 года составил 350,5 млн руб., что на 46,9% ниже аналогичного периода 2019 года. Об этом говорят расчёты, сделанные на основе данных Пермьстата.

При этом показатели санаториев и домов отдыха за тот же период практически сравнялись с показателями двухлетней давности. За первые семь месяцев 2021 года оборот услуг специализированных мест размещения (в том числе санаториев и домов отдыха) составил 1,8 млрд. руб., за аналогичный период 2019 года этот показатель был только на 50 млн руб. больше.

Практически во всех сферах оказания услуг максимальное падение объёмов было зафиксировано в 2020 году и с тех пор идёт возвращение к докризисным цифрам.

Этот путь уже прошли общепит, предприятия по оказанию услуг химчистки, пошива одежды и обуви, ремонта транспортных средств.

Напомним, что в Пермском крае краевые власти одним из приоритетов своей деятельности считают развитие туристической отрасли. Около 12,5 млн руб. в 2021 году потратят из краевого бюджета на грантовую поддержку строительства одного из видов размещения туристов — глэмпингов.

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