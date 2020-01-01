На этой неделе в Пермском крае обещают первый снег В регион почти непрерывно будет поступать арктический воздух Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Наступившая неделя с 6 по 12 сентября в Пермском крае ожидается дождливой и холодной. Из-за поступления в регион арктического воздуха температура окажется в среднем на 3 — 4 градуса ниже климатической нормы. При этом количество осадков превысит норму в 1,5-2 раза. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог и Я».

Особенно холодными будут первые три дня недели. Температура по ночам опустится до 0…+5°, при прояснениях вероятны заморозки до -3°, днём воздух будет прогреваться до +7…+12°.

В большинстве районов пройдут дожди. В ночь на среду по востоку региона возможен мокрый снег.

В четверг в Пермском крае немного потеплеет (днём обещают до +14°), но ожидается очередная порция осадков.

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