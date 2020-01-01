В Прикамье коронавирусом заразились 27 муниципалитетов В Перми — 247 заражённых Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом в Пермском крае заразились жители 27 муниципалитетов.

Лидируют Пермь, Чернушинский и Лысьвенский округа — в них выявлено 247, 47 и 36 заболевших соответственно. Кроме того, 19 диагнозов COVID-19 поставлено в Чусовском округе, 17 — в Березниках, 14 — в Соликамском округе, 13 — в Добрянском округе, 11 — в Пермском районе, 10 — в Горнозаводском округе.

В Кунгурском районе выявлено семь новых случаев заболевания, в Кудымкарском округе — шесть, в Ильинском — пять, в Чайковском и Юсьвенском — по четыре, в Кунгуре, Губахе, Бардымском округе — по три, в Гайнском округе — два.

В Кунгуре, Верещагинском, Куединском, Нытвенском, Юрлинском, Очёрском, Чердынском, Косинском и Кочёвском округах — по одному заражённому.

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