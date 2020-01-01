Сергей Данилов Синоптики прогнозируют холодное и дождливое начало недели Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в начале недели ожидаются дожди и похолодание. В понедельник 6 сентября в Прикамье прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, сообщает ТК «Рифей».

Температура воздуха составит +7…+12°. В Перми также ожидается небольшой дождь и до +11°.

По предварительному прогнозу, весь сентябрь в Прикамье будет холодным. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, средняя температура месяца ожидается на 1,5-2° холоднее нормы. Таким образом, нынешний сентябрь окажется самым холодным с 2008 года. Количество осадков за месяц ожидается в пределах 100—120% от нормы.

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