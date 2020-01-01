Елена Синица
В Прикамье выявлено 462 новых случая заражения COVID-19
Выздоровело за эти же сутки 508 человек
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19. Из новых заболевших 87 человек лечатся в больницах, 375 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных 187 пациентов мужского пола, 275 — женского. Также среди заболевших 61 ребенок.
В возрасте от 15 до 29 лет заболело 59 человек, от 30 до 49 лет — 132 человека, 149 в возрасте 50-64 и 61 человек старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц определен.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 89 634.
В больницах края сейчас находится 3202 человека, из которых 182 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 31%.
За эти же сутки выздоровело 508 человек, умерло — 28.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть