Елена Синица В Прикамье выявлено 462 новых случая заражения COVID-19 Выздоровело за эти же сутки 508 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19. Из новых заболевших 87 человек лечатся в больницах, 375 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 187 пациентов мужского пола, 275 — женского. Также среди заболевших 61 ребенок.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 59 человек, от 30 до 49 лет — 132 человека, 149 в возрасте 50-64 и 61 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц определен.





Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 89 634.





В больницах края сейчас находится 3202 человека, из которых 182 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 31%.





За эти же сутки выздоровело 508 человек, умерло — 28.

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