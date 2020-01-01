Елена Синица Коронавирус выявлен в 33 муниципалитетах края Большинство случаев в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 465 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

Больше всего заболело COVID-19 жителей Перми — 221. В Лысьвенском городском округе обнаружено 36 инфицированных. На третьем месте — Чайковский, где за сутки 29 случаев заражения.





В Березниках коронавирусом заразились 27 жителей, в Краснокамском городском округе — 22, в Чердынском городском округе — 16, в Осинском городском округе — 14.





В Суксунском городском округе заболели 13 жителей, в Пермском муниципальном районе — 11, в Березовском муниципальном округе — восемь, в Добрянском городском округе — семь.





По шесть случаев COVID-19 выявлено в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, а также в Александровском и Ординском муниципальных округах. Ещё пять заболевших в Очёрском городском округе.





По четыре человека заразились в Карагайском муниципальном и Чернушинском городском округах, по три — в Губахе и Нытвенском городском округе, по два — в Большесосновском муниципальном районе, Октябрьском городском округе, Гайнском, Кудымкарском и Куединском муниципальных округах.





По одному заболевшему в Кизеле, Еловском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах, а также Верещагинском, Ильинском, Соликамском и Чусовском городских округах.

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