Андрей Стрельцов
«Парма» крупно проиграла ЦСКА
Пермский БК принимает участие в турнире в Санкт-Петербурге
Пермская баскетбольная команда «Парма» не смогла оказать сопротивление ЦСКА на турнире в Санкт-Петербурге и уступила со счётом 94:58.
Подопечные Казиса Максвитиса в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова ничего не смогли противопоставить армейцам, которые владели преимуществом на протяжении всего матча.
Теперь пермяков ждёт поединок с неудачником второго полуфинала, в котором встретятся петербургский «Зенит» и «Нижний Новгород».
Последним перед регулярным чемпионатом контрольным поединком для «Пармы» станет игра в Казани против местного «Уникса».
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