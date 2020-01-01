Андрей Стрельцов «Парма» крупно проиграла ЦСКА Пермский БК принимает участие в турнире в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермская баскетбольная команда «Парма» не смогла оказать сопротивление ЦСКА на турнире в Санкт-Петербурге и уступила со счётом 94:58.

Подопечные Казиса Максвитиса в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова ничего не смогли противопоставить армейцам, которые владели преимуществом на протяжении всего матча.

Теперь пермяков ждёт поединок с неудачником второго полуфинала, в котором встретятся петербургский «Зенит» и «Нижний Новгород».

Последним перед регулярным чемпионатом контрольным поединком для «Пармы» станет игра в Казани против местного «Уникса».





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