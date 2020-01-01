Елена Синица На двух пермских автобусных маршрутах изменится расписание Изменения начнут действовать с 6 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 6 сентября 2021 года на автобусных маршрутах №11 и №19 изменится время отправления первых рейсов. Об этом сообщает МКУ «Гортранс»

Так, автобусный маршрут №11 от остановки «Микрорайон Садовый» будет отправляться 05:45.





Первые три отправления автобусного маршрута №19 от остановки «Липовая гора» перенесены на 05:45, 06:07 и 06:23.





Сообщается, что это сделано для удобства жителей, направляющихся на работу в центральную часть города.

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