Елена Синица
На двух пермских автобусных маршрутах изменится расписание
Изменения начнут действовать с 6 сентября
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
С 6 сентября 2021 года на автобусных маршрутах №11 и №19 изменится время отправления первых рейсов. Об этом сообщает МКУ «Гортранс»
Так, автобусный маршрут №11 от остановки «Микрорайон Садовый» будет отправляться 05:45.
Первые три отправления автобусного маршрута №19 от остановки «Липовая гора» перенесены на 05:45, 06:07 и 06:23.
Сообщается, что это сделано для удобства жителей, направляющихся на работу в центральную часть города.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть