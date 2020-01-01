В Пермском крае планируют изменить правила отбора организаций, занимающихся эвакуацией автомобилей
На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос изменения требований к организациям, которые осуществляют транспортировку, хранение и возврат задержанных транспортных средств.
Глава региона отметил, что в социальных сетях поступает много жалоб на действия компаний, занимающихся эвакуацией автомобилей. Они, например, порой намеренно увозят машины не на ближайшие, а на удалённые штрафстоянки, что существенно влияет на стоимость услуг. Дмитрий Махонин подчеркнул необходимость навести порядок в данной сфере, чтобы исключить такие злоупотребления.
Как рассказал начальник Инспекции государственного технического надзора Пермского края Игорь Морозов, в настоящее время определение компаний, которые занимаются транспортировкой и хранением автомобилей, носит заявительный характер.
«Организация предоставляет пакет документов, а специальная комиссия только проверяет заявителя на соответствие требованиям (наличие двух сертифицированных эвакуаторов и специализированной штрафстоянки с ограждением, видеонаблюдением и охраной). В результате в муниципалитетах работает сразу по несколько организаций, которые начинают нездорово конкурировать между собой. К примеру, в Перми этой деятельностью занимаются 10 компаний», — сказал начальник инспекции.
По его словам, организации допускают нарушение законодательства, по которому они должны транспортировать автомобили на ближайшую к месту эвакуации штрафстоянку. Но они предпочитают отвозить именно на свою, нарушая закон. Проверить такого игрока можно только по жалобе или в рамках рейдовых мероприятий.
В инспекции Гостехнадзора Прикамья считают, что изменить ситуацию удастся, если вместо уведомительной процедуры ввести конкурсный отбор организаций. В этом случае в каждом муниципалитете и транспортировку, и хранение будет осуществлять одна компания, и ей не надо будет с кем-либо конкурировать на этапе выполнения услуг. С победителем будет заключаться контракт сроком на 5 лет.
Также ведомство предложило ввести дополнительные требования к организациям, которые будут претендовать на оказание данных услуг. К тем, что действуют сейчас, планируется ввести обязанность оснащать эвакуаторы системой ГЛОНАСС. Тогда данные о местонахождении каждой единицы техники будут поступать в региональную навигационную систему, и диспетчер направит на место задержания автомобиля эвакуатор, находящийся к нему ближе всего.
Кроме того, порядком отбора будет определено минимальное количество эвакуаторов на каждую территорию. Оно будет высчитываться исходя из ежегодного объёма эвакуации за прошедшие 5 лет из расчёта один эвакуатор на примерно 300–500 машин. К примеру, в Добрянском округе за 2020 год было эвакуировано 334 автомобиля. Исходя из новых правил, муниципалитету необходима минимум одна единица спецтехники, а Перми — не менее 10 эвакуаторов. Такой «минимум» для каждой территории будет определять инспекция совместно с ГИБДД.
Предлагается изменить требования и к штрафстоянкам. Они должны быть оборудованы помещением площадью не менее 10 кв. м, в котором автовладельцы будут находиться во время оформления документов на возврат транспортного средства. Также каждая штрафстоянка должна быть оборудована твёрдым покрытием.
Члены правительства поддержали постановление о введении новых требований для организаций, осуществляющих транспортировку, и к площадкам для хранения транспортных средств. Что касается новых правил отбора компаний, то Дмитрий Махонин поручил согласовать порядок проведения конкурса на выбор организации с Пермским УФАС. В настоящее время документация уже направлена на проверку в контролирующий орган. После одобрения вопрос будет рассмотрен на следующем заседании правительства Пермского края.
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