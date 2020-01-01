В Пермском крае планируют изменить правила отбора организаций, занимающихся эвакуацией автомобилей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос изменения требований к организациям, которые осуществляют транспортировку, хранение и возврат задержанных транспортных средств.

Глава региона отметил, что в социальных сетях поступает много жалоб на действия компаний, занимающихся эвакуацией автомобилей. Они, например, порой намеренно увозят машины не на ближайшие, а на удалённые штрафстоянки, что существенно влияет на стоимость услуг. Дмитрий Махонин подчеркнул необходимость навести порядок в данной сфере, чтобы исключить такие злоупотребления.

Как рассказал начальник Инспекции государственного технического надзора Пермского края Игорь Морозов, в настоящее время определение компаний, которые занимаются транспортировкой и хранением автомобилей, носит заявительный характер.

«Организация предоставляет пакет документов, а специальная комиссия только проверяет заявителя на соответствие требованиям (наличие двух сертифицированных эвакуаторов и специализированной штрафстоянки с ограждением, видеонаблюдением и охраной). В результате в муниципалитетах работает сразу по несколько организаций, которые начинают нездорово конкурировать между собой. К примеру, в Перми этой деятельностью занимаются 10 компаний», — сказал начальник инспекции.

По его словам, организации допускают нарушение законодательства, по которому они должны транспортировать автомобили на ближайшую к месту эвакуации штрафстоянку. Но они предпочитают отвозить именно на свою, нарушая закон. Проверить такого игрока можно только по жалобе или в рамках рейдовых мероприятий.

В инспекции Гостехнадзора Прикамья считают, что изменить ситуацию удастся, если вместо уведомительной процедуры ввести конкурсный отбор организаций. В этом случае в каждом муниципалитете и транспортировку, и хранение будет осуществлять одна компания, и ей не надо будет с кем-либо конкурировать на этапе выполнения услуг. С победителем будет заключаться контракт сроком на 5 лет.

Также ведомство предложило ввести дополнительные требования к организациям, которые будут претендовать на оказание данных услуг. К тем, что действуют сейчас, планируется ввести обязанность оснащать эвакуаторы системой ГЛОНАСС. Тогда данные о местонахождении каждой единицы техники будут поступать в региональную навигационную систему, и диспетчер направит на место задержания автомобиля эвакуатор, находящийся к нему ближе всего.

Кроме того, порядком отбора будет определено минимальное количество эвакуаторов на каждую территорию. Оно будет высчитываться исходя из ежегодного объёма эвакуации за прошедшие 5 лет из расчёта один эвакуатор на примерно 300–500 машин. К примеру, в Добрянском округе за 2020 год было эвакуировано 334 автомобиля. Исходя из новых правил, муниципалитету необходима минимум одна единица спецтехники, а Перми — не менее 10 эвакуаторов. Такой «минимум» для каждой территории будет определять инспекция совместно с ГИБДД.

Предлагается изменить требования и к штрафстоянкам. Они должны быть оборудованы помещением площадью не менее 10 кв. м, в котором автовладельцы будут находиться во время оформления документов на возврат транспортного средства. Также каждая штрафстоянка должна быть оборудована твёрдым покрытием.

Члены правительства поддержали постановление о введении новых требований для организаций, осуществляющих транспортировку, и к площадкам для хранения транспортных средств. Что касается новых правил отбора компаний, то Дмитрий Махонин поручил согласовать порядок проведения конкурса на выбор организации с Пермским УФАС. В настоящее время документация уже направлена на проверку в контролирующий орган. После одобрения вопрос будет рассмотрен на следующем заседании правительства Пермского края.

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