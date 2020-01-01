Елена Синица В Прикамье выявили 465 новых случаев заражения COVID-19 От коронавируса за сутки умерли ещё 27 жителей края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 465 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 82 человека лечатся в больницах, 383 —на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 192 пациента мужского пола, 273 — женского. Также среди заболевших 69 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 56 человек, от 30 до 49 лет — 126 человек, 149 в возрасте 50–64 и 65 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц определён.





С начала пандемии в регионе число инфицированных достигло 89 172.





Сейчас в больницах края находятся 3280 человек, из которых 177 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 29,4%.





За эти же сутки выздоровели 430 человек, умерли — 27.

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