Елена Синица В Ленинском районе Перми на три месяца закрыли кафе The Friends В заведении выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба краевого УФССП, в конце августа судебные приставы приостановили работу кафе The Friends (ул. Газеты «Звезда», 12) на 90 суток. Такое решение принял суд из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Сообщается, что представитель заведения получил копии всех процессуальных документов. В частности, были выданы предупреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.





Затем должностным лицом регионального ФССП был составлен акт о приостановлении деятельности.





Однако спустя 40 минут после оформления документа, в ходе проверки исполнения решения суда, выяснилось, что кафе открыто. Более того, там принимаются заказы от гостей и даже бронируются столики по предоплате. Тогда директора кафе за незаконное возобновление деятельности оштрафовали на 50 тыс. руб.





Сейчас кафе The Friends не работает. Если оно вновь возобновит свою работу, директору грозят сначала штрафные санкции, а затем и возбуждение уголовного дела по ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».





Напомним, ранее на 30 суток приостановили работу пивного ресторана «Августин».

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