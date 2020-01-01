Елена Синица В Перми пивной ресторан «Августин» закрыли на 30 суток В нём не соблюдались правила пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Ресторан "Августин"

2gis.ru

В понедельник, 30 августа, судебные приставы опечатали пермский пивной ресторан «Августин». Об этом сообщает портал Properm.ru.

Как пояснили изданию в Свердловском районном суде, в декабре 2020 года в ресторане выявили нарушения, касающиеся безопасности лестничных проёмов в заведении. Например, отсутствовала огнезащитная обработка.





Уточняется, что 25 декабря владельцам заведения выдали первое предписание. Затем были проверки в конце мая и июля 2021 года. Тем не менее никаких мер по устранению нарушений принято не было.





В результате суд решил приостановить работу ресторана на 30 суток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.