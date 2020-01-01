Елена Синица
В Перми пивной ресторан «Августин» закрыли на 30 суток
В нём не соблюдались правила пожарной безопасности
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В понедельник, 30 августа, судебные приставы опечатали пермский пивной ресторан «Августин». Об этом сообщает портал Properm.ru.
Как пояснили изданию в Свердловском районном суде, в декабре 2020 года в ресторане выявили нарушения, касающиеся безопасности лестничных проёмов в заведении. Например, отсутствовала огнезащитная обработка.
Уточняется, что 25 декабря владельцам заведения выдали первое предписание. Затем были проверки в конце мая и июля 2021 года. Тем не менее никаких мер по устранению нарушений принято не было.
В результате суд решил приостановить работу ресторана на 30 суток.
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