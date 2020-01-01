Мария Сыропятова Федеральное агентство изымает в Перми недвижимость для строительства нового железнодорожного моста через Каму Начать стройку планируется в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

железная дорога

РЖД

Часть промышленной зоны со строениями и два земельных участка под опорами электропередач в районе ул.Соликамской в Перми изымается в федеральную собственность. Согласно распоряжению Росжелдора это происходит для строительства Северного обхода Перми и нового железнодорожного моста через Каму в районе КамГЭСа.

Под изъятие попали муниципальные участки под опорами электропередач, находящиеся в аренде у МРСК «Урала», а также несколько строений и земельных участков в промышленной зоне, прилегающих к ул.Соликамской (собственник — предприниматель Владимир Никифоров).

Напомним, что на Свердловской железной дороге планировали начать строительство железнодорожного моста через Каму в 2021 году, а основные в 2022-м.

Стоимость проекта строительства моста оценивается в 30—35 млрд. руб. Предположительно, он будет находится чуть ниже по течению от КамГЭС, соединяя берега Камы примерно в районе промзоны на ул. Соликамской и микрорайона Камская Поляна. Мостовые пути будут присоединены к существующим линиям на перегоне Кабельная — Лёвшино (с устройством путевого поста на правом берегу р. Камы) и на перегоне Балмошная — Лёвшино (с устройством путевого поста — на левом).

Протяжённость всего железнодорожного обхода составит около 5 км, с мостовым переходом через р. Каму длиной 1 км.

Ранее размер инвестиций РЖД в 2021 году в Пермский край оценивался в 6,3 млрд руб., а по мосту были запланированы только проектные работы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.