Мария Сыропятова Основные работы по строительству железнодорожного моста через Каму начнутся в 2022 году Стоимость проекта оценивается в 35 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подготовительные работы по строительству железнодорожного моста через Каму могут быть начаты в 2021 году, а основные стартуют в 2022-м. Об этом на Пермском инженерно-промышленном форуме заявил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Напомним, стоимость проекта строительства моста оценивается в 30–35 млрд. руб. Предположительно, он будет находится чуть ниже по течению от КамГЭС, соединяя берега Камы примерно в районе промзоны на ул. Соликамской и микрорайона Камская Поляна. Мостовые пути будут присоединены к существующим линиям на перегоне Кабельная — Лёвшино (с устройством путевого поста на правом берегу р. Камы) и на перегоне Балмошная — Лёвшино (с устройством путевого поста — на левом).

Протяжённость всего железнодорожного обхода составит около 5 км, с мостовым переходом через р. Каму длиной 1 км.

Ранее размер инвестиций РЖД в 2021 году в Пермский край оценивался в 6,3 млрд руб., а по мосту были запланированы только проектные работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.