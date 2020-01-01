Елена Синица В Перми осудили руководителя строительных компаний за незаконную попытку возмещения НДС Суд назначил ему условный срок четыре года и штраф в размере 400 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Свердловский районный суд Перми признал руководителя трёх строительных компаний виновным в незаконной попытке получения из бюджета возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сообщается, что в 2017–2018 годах руководитель ООО «Строй Проект», ООО «Стройоборудование», ООО «ТСК ЮНАН» привлёк в качестве директоров указанных обществ подставных лиц. Используя подложные документы о якобы реальных затратах ООО «Стройоборудование», он подготовил и направил в ИФНС России по Свердловскому району г. Перми налоговую декларацию организации. Так он планировал получить из бюджета возврат суммы НДС в размере более 2,7 млн руб.

Факт предоставления недостоверных документов вскрылся при проведении проверки налоговыми органами.

Таким образом, суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 РФ (образование юридического лица через подставных лиц) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 400 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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