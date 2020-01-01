Елена Синица В выходные дни в Прикамье начнётся интенсивное похолодание Также ожидаются дожди и сильные порывы ветра Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Днём в субботу, 4 сентября, в Прикамье ожидаются дожди, по востоку сильные дожди. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В субботу ночью температура воздуха опустится до +9°…+14°, по северо-западу до +4°…+9°. Днём воздух прогреется до +14°…+19°. Ветер южный, юго-восточный с переходом на западный, 3–8 м/с. Возможны порывы до 13 м/с.

В воскресенье, 5 сентября, в регионе ожидается небольшой дождь. Ночью в отдельных районах возможен туман. В ночное время температура воздуха опустится до +4°…+9°.

Дневная температура воздуха не поднимется выше +6°…+11°, по юго-востоку +11°…+16°. Ветер усилится, днём по югу и востоку края возможны порывы до 20 м/с в. Также сообщается, что начнётся интенсивное похолодание. Оно продолжится и на следующей неделе.

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