Олеся Максименко В Прикамье COVID-19 распространился на 29 территорий Пермь вновь в лидерах по количеству заражённых Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Наибольшее количество заражённых коронавирусом за минувшие сутки выявлено в краевой столице — 328 человек. На втором месте — Краснокамский округ (35), на третьем — Нытвенский (16).

Кроме того, COVID-19 диагностирован у 13 жителей Верещагинского округа, 12 — Александровского, 11 — Очёрского. В Оханском округе — восемь инфицированных, в Ильинском — семь, в Пермском районе — пять, в Добрянском округе — четыре.

По трое заражённых — в Березниках, Кизеле, Кунгурском муниципальном районе и Лысьвенском городском округе, по двое — в Соликамском и Чернушинском городских округах, по одному — в Горнозаводском, Гремячинском, Октябрьском, Суксунском и Чусовском городских округах, Бардымском, Карагайском, Кишертском, Кудымкарском, Куединском, Уинском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах.

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