В пермских школах благодаря целевому набору станет больше новых молодых специалистов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дарья Крутикова

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что в этом году 36 студентов поступили в ПГГПУ на целевое обучение за счёт средств федерального бюджета. Получив образование, молодые педагоги придут работать в пермские школы, отмечают в администрации Перми.

Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Instagram-аккаунте сообщил, что по итогам приёмной кампании в Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет были зачислены 36 студентов, которые успешно прошли конкурсный отбор.

Алексей Дёмкин, глава Перми:

— Мне часто приходят сообщения, что в некоторых школах не хватает учителей по отдельным предметам. Решаем эту проблему системно. Возобновили давно забытую практику целевого набора студентов в педагогический университет. Было проанализировано, каких педагогов в каких школах не хватает. И именно по этим направлениям проводился набор в этом году. Такой подход позволит ликвидировать дефицит квалифицированных педагогов в конкретных школах: получив диплом, выпускник обязан отработать три года в этой школе. Таким образом, школы решают кадровый вопрос, а выпускники получают гарантированное место работы.

Напомним, весной ПГГПУ совместно с департаментом образования Перми открыл дополнительные места для обучения педагогов по программам целевого обучения за счёт средств федерального бюджета.

Как сообщили в городском департаменте образования, больше всего студентов выбрали направления подготовки «Английский язык», «Логопедия», «Математика», «Начальное образование». Также на целевое обучение поступили будущие учителя русского языка и литературы, МХК, физики, информатики и экономики, физкультуры. Некоторые студенты выбрали программы, связанные с психологией и социальной педагогикой, международным образованием. Выпускники, поступившие на целевое обучение в ПГГПУ, будут получать образование на бюджетной основе, а после обучения начнут свою профессиональную деятельность в школах, которые направили их учиться.

Работа по набору на целевое обучение выпускников школ будет продолжена в следующем учебном году.

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