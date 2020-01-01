Елена Синица
В Прикамье 3 сентября ожидаются сильные дожди и туман
Температура воздуха опустится до +14 градусов
По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 3 сентября, на территории Пермского края местами прогнозируются сильные дожди и туман. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МЧС.
По прогнозу, температура ночью опустится до +11...+13 градусов. А днём она составит +14...+16 градусов.
В ведомстве рекомендуют быть предельно осторожными в непогоду и соблюдать меры безопасности.
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