Елена Синица В Прикамье 3 сентября ожидаются сильные дожди и туман Температура воздуха опустится до +14 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 3 сентября, на территории Пермского края местами прогнозируются сильные дожди и туман. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МЧС.

По прогнозу, температура ночью опустится до +11...+13 градусов. А днём она составит +14...+16 градусов.

В ведомстве рекомендуют быть предельно осторожными в непогоду и соблюдать меры безопасности.

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