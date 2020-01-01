Елена Синица В Прикамье выявлено 468 новых случаев заражения COVID-19 За сутки от коронавируса скончались 28 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 468 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 49 человек лечатся в больницах, 319 — на дому под наблюдением врачей. За эти же сутки выздоровели 467 человек, умерли — 28.

В числе новых инфицированных 191 пациент мужского пола, 277 — женского. Также среди заболевших 60 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболели 83 человека, от 30 до 49 лет — 158 человек, 106 в возрасте 50–64 и 61 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 88 707.

В больницах края сейчас находится 3341 человек, из которых 179 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного конечного фонда от фактически развёрнутого составляет 28,5%.





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