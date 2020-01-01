Евгения Пастухова журналист В Прикамье планируют увеличить количество КОИБ на участках Правда, в течение двух лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Центральная избирательная комиссия РФ намерена увеличить количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на избирательных участках.

Как отметил сегодня на пресс-конференции член ЦИК Евгений Шевченко, сегодня в Пермском крае покрытие КОИБ по участкам составляет 12%.

«Мы отменили правило по резервированию 5% КОИБ на всякие непредвиденные случаи, и теперь все КОИБ из этого резерва будут использоваться на избирательных участках, — заявил он. — В общей сложности мы хотим увеличить количество КОИБ, которые есть в РФ, почти в два раза. Планируем это и работаем над этим. Надеемся, что в ближайшие полтора-два года мы эту задачу решить сможем».

КОИБ — электронное устройство для подсчёта голосов избирателей на выборах в России. Оно сканирует бумажные бюллетени, ведёт подсчёт голосов, может составить протокол УИК и направить его в вышестоящую комиссию.

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