Анна Брюханова ООО «Автомания» будет обслуживать семь межмуниципальных маршрута Они соединят Кудымкар с населёнными пунктами Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Подведены итоги трёх открытых конкурсов на выполнение регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам Пермского края. Победителем определено ООО «Автомания». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На каждый конкурс поступила только одна заявка, соответствующая требованиям. Общая цена за три контракта составит 48,3 млн руб.

Согласно техническому заданию ООО «Автомания» будет курировать маршруты №№131, 186, 221, 324, 325, 326 и 480. Автобусная сеть свяжет Кудымкар с деревнями и сельскими поселениями региона. Транспортные средства будут оснащены переносными валидаторами, датчиками пассажиропотока и системами голосового и визуального информирования пассажиров.

Срок выполнения работ — декабрь 2021 года — май 2027 года. Согласно расписанию большая часть автобусов будет курсировать раз в сутки в будни и выходные дни.

Ранее ООО «Автомания» подало жалобу в краевое УФАС на другую закупку по межмуниципальным маршрутам. Цена договора — 1,49 млрд руб. Заявитель считает, что заказчик выставил на торги несуществующие маршруты.

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