«МегаФон» подключит пермякам бесплатную защиту от спам-звонков Поделиться Поделиться Твитнуть

Оператор «МегаФон» объявил о подключении всем своим абонентам бесплатного сервиса для защиты от спам-звонков. Разработанные связистами аналитические алгоритмы с использованием технологии больших данных теперь будут отслеживать и автоматически переводить сомнительные вызовы в отдельный голосовой ящик, сообщают в пресс-службе компании.

За последние несколько лет проблема телефонного спама стала актуальной для большинства пользователей мобильной связи — телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг. Решение связистов будет с высокой точностью выявлять сомнительные звонки и заносить номера телефонов в постоянно обновляемый чёрный список.

Что изменится: теперь при соединении с номером «МегаФона» спам-звонки будут перенаправляться на автоответчик в специальный голосовой ящик. Абонент будет проинформирован о поступивших спам-вызовах в SMS и при желании сможет прослушать оставленное голосовое сообщение, набрав 0525.

В компании подчеркнули, что сервис не позволит потеряться важным звонкам. Аналитические алгоритмы настроены таким образом, что вычисляют потенциально полезные номера телефонов — звонки от реальных организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в навязчивых обзвонах, — и пропускают их.

Специальный голосовой ящик не требует дополнительного подключения — он появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне звонили».

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама. В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тыс. рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Уже сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября оно станет доступно абонентам «МегаФона» во всех регионах страны, в том числе в Прикамье.

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