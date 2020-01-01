Анна Брюханова Пермяки со смартфонами получили возможность оплачивать проезд по QR-коду Обновление приложения «Транспортная карта Пермь» опубликовано в Play Маркете Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

Приложение для покупки и пополнения проездных «Транспортная карта Пермь» выпустило обновление в сервисе «Play Маркет» от Google. Теперь пользователям Android доступна функция оплаты проезда с помощью QR-кода. Отсканировать QR-код и оплатить проезд пока можно только на трамвайном маршруте №6.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, с обновлением программы пользователи могут зарегистрироваться в приложении и выпустить виртуальную транспортную карту. Приложение работает в формате «электронного кошелька» и списывает средства с отдельного счёта, который нужно пополнять.

Чтобы оплатить проезд через QR-код, нужно запустить приложение и перейти на вкладку «Билеты». Стоимость проезда при оплате виртуальной картой составит 24 руб. Электронный билет будет отображаться в приложении. Возможность совершить пересадку сохранится — после считывания QR-кода в следующем транспортном средстве отобразится пересадочный талон.

В приложение также можно изучить расписание общественного транспорта Перми и его новости.

Установить обновление для App Store пока невозможно.

Разработчиком приложения «Транспортная карта Пермь» является ООО «ИТ-ЦентрСервис». С апреля этого года держатели льготных и гражданских проездных могут пополнять счёт через Сбербанк Онлайн, с помощью QR-кода через систему быстрых платежей и банковской картой.

Напомним, что выпустить обновление приложения собирались к 31 августа.

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