Елена Синица За месяц от COVID-19 вылечились 12,5 тыс. жителей Прикамья Общее число выздоровевших от коронавируса жителей края составило 78 259 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщает минздрав Пермского края, за предыдущий месяц врачи медучреждений региона вылечили 12 583 пациентов, лечившихся от COVID-19, передаёт пресс-служба краевого правительства.

При этом за прошедшие сутки выздоровели ещё 467 человек.

По данным на 2 сентября, общее число выздоровевших от COVID-19 жителей края составило 78 259. В целом с начала пандемии в Прикамье коронавирус подтвердился у 88 239 человек.

Сейчас для лечения заражённых COVID-19 в регионе развёрнуты 6095 коек, стационарная медпомощь оказывается 4356 пациентам.

Уточняется, что из них — 3341 с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.