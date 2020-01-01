Олеся Максименко В Прикамье вновь выросло количество «инфицированных» территорий Жители с COVID-19 выявлены в 32 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заразившихся коронавирусом в регионе за минувшие сутки выявлено в краевой столице — 156 человек. 42 диагноза COVID-19 поставлено в Пермском муниципальном районе, 32 — в Чусовском городском округе.

В Березниках — 27 новых случаев заражения, в Добрянском городском округе — 26, в Суксунском — 25, в Кудымкаре — 20, в Лысьвенском городском округе — 18 человек, в Краснокамском — 16, в Красновишерском — 15, в Соликамском — 14, в Кишертском и Кудымкарском муниципальных округах — по 11.

В Кунгуре коронавирусом заболели восемь жителей, в Верещагинском городском округе и Юрлинском муниципальном округе — по семеро заболевших, в Очёрском городском округе — шесть, в Юсьвинском муниципальном округе — пять, в Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском городском округе — по четыре, в Берёзовском муниципальном округе и Чайковском — по три, в Ординском муниципальном округе и Оханском городском округе — по два.

В ЗАТО Звёздный, Кизеле, Большесосновском муниципальном районе, Октябрьском и Чердынском городских округах, Александровском, Бардымском и Частинском муниципальных округах выявлено по одному случаю заражения.

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