Мария Сыропятова Оборот кафе и ресторанов Перми по сравнению с прошлым годом вырос на 32% И достиг допандемийного уровня Поделиться Поделиться Твитнуть

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Оборот торговли в Пермском крае за первые семь месяцев 2021 года составил 341 млрд руб., что на 6% больше в сопоставимых ценах уровня аналогичного периода 2019 года. При этом относительно уровня того же периода 2020 года рост составил 3%. Об этом сообщает Пермьстат.

Наибольший рост показал непродовольственный сектор торговли. За первые семь месяцев 2021 года его оборот составил 179,5 млрд руб., что на 6,4% больше уровня аналогичного периода 2019 года и на 10,3% больше уровня 2020 года. Оборот торговли продовольствием с января по июль 2021 года в регионе составил 161,5 млрд руб., что только на 1,5 млрд руб. (-0,9) меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом относительно уровня 2020 года также показано снижение на 3,9 млрд руб. (-4,1%).

Оборот кафе и ресторанов Перми за первые семь месяцев 2021 года сравнялся с допандемийным уровнем. Он составил 14,1 млрд руб., что примерно равно (13,9 млрд руб.) показателю аналогичного периода 2019 года. Относительно уровня этого же периода 2020 года показан рост в 32,9%.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 августа 2021 года составил 36 554,5 млн руб., что соответствует 44 дням торговли.

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