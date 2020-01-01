Начался снос исторического корпуса Пермского авиационного техникума им. Швецова На его месте построят общежитие Поделиться Поделиться Твитнуть

снос исторического корпуса Пермского авиационного техникума им. Швецова

Константин Долгановский

Подрядная организация приступила к разбору здания по адресу ул. Екатерининская, 49 в Перми. Оно было построено в 1956 году для нужд Пермского авиационного техникума им. Швецова.

В июле 2022 года на этом месте должно появиться новое общежитие учебного заведения.

Его строит ООО «РСС Инжиниринг». Компания возводит объект за 349,5 млн руб.

Согласно техзаданию новое общежитие расположится на земельном участке, ограниченном улицами Максима Горького, Луначарского и Екатерининской. Общая площадь восьмиэтажного здания на 418 койко-мест составит 7,5 тыс. кв. м.

Подрядчик должен выполнить полный объём работ для ввода объекта в эксплуатацию, включая монтаж сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройство территории.

Закончить работы строители должны до 21 июля 2022 года.





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