В Пермском крае выявлено 472 новых случая заражения COVID-19 За сутки от коронавируса скончались 29 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 472 новых случая заражения COVID-19: 111 человек госпитализированы, 361 проходит амбулаторное лечение на дому. Выздоровел 451 пациент, 29 человек скончались.

В числе новых инфицированных 186 пациентов мужского пола, 286 — женского. Среди заболевших 45 детей, 47 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 137 человек — от 30 до 49 лет, 176 — от 50 до 64 лет, и 67 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 88 239.

В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 3470 человек, 171 из них подключён к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 27,1%.





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