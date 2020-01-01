В Прикамье для всех студентов снизили тарифы на связь Поделиться Поделиться Твитнуть

«МегаФон» предложил пермским студентам постоянно действующую 20-процентную скидку на тарифы #БезПереплат. Воспользоваться предложением оператора могут учащиеся колледжей, техникумов, вузов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для подключения достаточно обратиться в любой салон компании с 3 сентября и предъявить студенческий билет, сообщает пресс-служба оператора.

В прошлом году накануне учебного года оператор предложил скидку московским студентам — предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях.

Предложение распространяется как на действующих, так и на новых абонентов «МегаФона». При подключении можно выбрать подходящий тариф с необходимым количеством включённых минут, гигабайт интернета и дополнительных преимуществ — скидка 20% будет применяться к любому тарифу линейки #БезПереплат.

По данным аналитиков «МегаФона», молодёжная аудитория в возрасте от 14 до 25 лет всё чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик в этой категории пользователей вырос в три раза, в то время как голосовой трафик — на 30%. Лидеры по трафику среди молодёжи — Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Студенты предпочитают общаться, в том числе совершать голосовые вызовы, в мессенджерах. Наиболее популярные — Whatsapp, Telegram и Viber. На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.

«Более 70% молодёжной аудитории «МегаФона» пользуются тарифами линейки #БезПереплат, их условия соответствуют всем актуальным потребностям молодёжной аудитории и позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счёта. Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Среди преимуществ тарифной линейки также безлимитные вызовы внутри сети, копилка минут и гигабайт, позволяющая сохранять неиспользованные объёмы из ежемесячного пакета и использовать их в любой момент. Также, независимо от выбранного тарифа, абонентам доступен самый быстрый в России мобильный интернет и возможность бесплатно раздавать его со смартфона без ограничения скорости.

По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.

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