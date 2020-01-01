В Прикамье доставили более 40 тыс. комплектов вакцины «Спутник Лайт» С начала массовой вакцинации в регионе привиты 679,8 тыс. жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Спутник Лайт

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в Пермский край доставлено 40 200 комплектов вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт».

«Спутником Лайт» рекомендуют прививать лиц в возрасте от 18 лет, ранее переболевших COVID-19. Кроме этого, она показана для ревакцинации.





Прививку можно сделать не ранее чем через полгода после перенесённой болезни или прохождения первого курса иммунизации.





Как сообщают в региональном минздраве, теперь данный препарат разрешён для иммунизации лиц старше 60 лет. При этом отмечается, что эта вакцина не рекомендована для прививок лиц старше 60 лет, которые ранее не болели COVID-19 или не были вакцинированы от коронавируса.





По данным краевого минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 679,8 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 535,4 тыс. человек.





Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 893 939 комплектов вакцины. Из них 686 993 — «Спутник V» , 147 356 — «Спутник Лайт», 50 960 — «ЭпиВакКорона», 8630 — «КовиВак».

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