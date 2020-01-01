Олеся Максименко За сбыт фальшивых купюр житель Соликамска получил 12 лет колонии Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске местный житель получил 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима за хранение, перевозку и сбыт поддельных купюр.

Следствием было установлено, что фальшивые купюры злоумышленник приобретал в интернете, а затем запускал их в оборот через покупки в розничных магазинах, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Вину в совершённом преступлении мужчина признал полностью. Добавим, что ранее обвиняемый уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Помимо лишения свободы суд приговорил его к штрафу в 200 тыс. руб. и ограничению свободы сроком на 1 год.

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