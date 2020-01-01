Приставы на три месяца закрыли кафе «Охшана» в Дзержинском районе Перми В заведении общепита отравились 18 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП РФ по Пермскому краю

Судебные приставы Дзержинского района Перми на три месяца закрыли кафе «Охшана». В заведении общепита зафиксировано 18 случаев острой кишечной инфекции у сотрудников и посетителей рынка «Заостровка». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Пермскому краю.

После массового случая отравления сотрудники Роспотребнадзора провели проверку кафе и выявили 21 нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Так, владелец кафе не обеспечил условия хранения готовой продукции, содержание помещений в чистоте, а среди сотрудников оказались граждане, не прошедшие медосмотр.

По результатам проверки суд принял решение приостановить работу кафе «Охшана» на 90 суток. В настоящее время заведение опечатано.

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