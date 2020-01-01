Елена Синица Сентябрь в Прикамье может стать самым холодным за последние 13 лет А количество осадков может составить 120% от нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае ожидается холодный и дождливый сентябрь. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на синоптиков ГИС-центра ПГНИУ.

По их прогнозам, температура воздуха в регионе в сентябре будет ниже климатической нормы на 1,5–2 градуса.

Месяц может стать самым холодным за последние 13 лет. При этом количество осадков будет в пределах 100–120% от нормы.

Одним из самых тёплых дней станет 2 сентября. Воздух прогреется до +23…+25 градусов.

С 5 сентября в крае синоптики прогнозируют затяжное похолодание из-за арктического воздуха. Днём температура воздуха будет опускаться до +5…+10 градусов.

Не исключено, что холодный период с умеренными осадками может затянуться до середины сентября.

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