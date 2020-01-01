Свинокомплекс «Пермский» продал 75,5 тыс. животных Поделиться Поделиться Твитнуть

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 31 августа опубликованы итоги торгов части поголовья ООО «Свинокомплекс «Пермский».

Всего реализовано 25 лотов. Более 55 тыс. голов свиней приобрело ООО «СпецМашАктив», ещё 15 тыс. — ООО «Эко-Поставки». 2 тыс. животных выкупило ООО «АПК «Рассвет» из Башкортостана, по 1 тыс. голов приобрели физические лица Олег Цветков из Екатеринбурга и Индира Аминова из Башкортостана.

Сумма сделок превысила 68 млн руб.

Ещё часть стада (около 12 тыс. голов) на продажу не выставлялась.

ООО «СпецМашАктив» — компания из Санкт-Петербурга, специализирующаяся на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Московское ООО «Эко-Поставки» занимается производством тканей и оптовой торговлей одеждой.

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