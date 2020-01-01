Подведены итоги торгов по продаже части стада свинокомплекса «Пермский» Продано около 60 тыс. голов животных Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги аукционов по продаже части поголовья животных ООО «Свинокомплекс «Пермский». Торги состоялись на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ».

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», на первом аукционе, где единым лотом продавались 51,4 тыс. животных (залогом которых обеспечены требования АО «Пермский свинокомплекс»), победителем признано ООО «СпецМашАктив», предложившее 47,07 млн руб. (при начальной цене 149,8 млн руб.).

ООО «СпецМашАктив» — компания из Санкт-Петербурга, специализирующаяся на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.

На вторых торгах продавалась часть стада, залогом которой обеспечены требования АО «Россельхозбанк». Это имущество было разделено на 24 лота по 1 тыс. голов, начальная цена каждого лота составляла 3,68 млн руб. В итоге разыграть удалось девять лотов.

Шесть из них по цене 830 тыс. руб. за каждый забрало ООО «Эко-Поставки». Эта компания из Москвы занимается производством тканей и оптовой торговлей одеждой.

Ещё один лот за 1,1 млн руб. достался «СпецМашАктиву».

По 1 тыс. голов свиней выкупили Индира Аминова из Башкортостана (779,9 тыс. руб.) и Олег Цветков из Екатеринбурга (1,3 млн руб.).

По остальным лотам торги признаны несостоявшимися.

Ещё часть стада (около 12 тыс. голов), которая является залогом должника в пользу ООО «Ваш Аудитор», на продажу не выставлялась.

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