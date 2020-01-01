Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Министр культуры края прокомментировал спор из-за названия фестиваля Stenograffia Фестиваль планируется провести в октябре 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Название фестиваля Stenograffia «наверняка будет изменено». Об этом «Новому компаньону» сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Напомним, фестиваль граффити «Стенограффия — Пермь», посвящённый празднованию 300-летия Перми, планируется провести в начале октября нынешнего года. Однако полемика вокруг фестиваля развернулась сразу после появления сообщений о нём.





В частности, из-за его названия. Компания StreetArt — организатор фестиваля Stenograffia в Екатеринбурге — распространила 31 августа пресс-релиз под провокационным заголовком «В Перми не будет фестиваля Stenograffia». Как пояснил «Новому компаньону» директор Stenograffia по работе с партнёрами Сергей Малахов, речь не идёт о фестивале вообще, лишь о его названии. По мнению екатеринбургского агентства, Пермь на это название права не имеет.





Как считает министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский, «проблемы здесь нет»:





— Проект «Стенограффия — Пермь» изначально задумывался городским департаментом по культуре и Центральным выставочным залом как совместный с екатеринбургскими коллегами. «Стенограффия» — очень известный фестиваль, никому не пришло бы в голову заимствовать их название без их ведома и участия. Переговоры с екатеринбуржцами были, с их стороны была заинтересованность, проект был заявлен в оргкомитет по подготовке юбилея Перми и поставлен в план. В какой момент и по какой причине коллеги отказались от сотрудничества, мне не известно.





Однако раз это произошло, название фестиваля «наверняка будет изменено, внести корректировки в соответствующие документы несложно», говорит министр.





«Ну а сама идея проведения фестиваля стрит-арта не может принадлежать кому-то одному», — отмечает Торчинский.

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