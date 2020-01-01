Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Название нам спустили сверху» Пермские и екатеринбургские культуртрегеры спорят из-за названия фестиваля Stenograffia Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Фестиваль граффити «Стенограффия — Пермь», посвящённый празднованию 300-летия Перми, планируется провести в начале октября нынешнего года. До 17 сентября организатор события — Центральный выставочный зал — принимает заявки на участие и эскизы муралов, которые предполагается создать в шести локациях в Перми: на бетонном заборе АО «Пермский мукомольный завод» на ул. Данщина, на боковых фасадах жилых домов на ул. Революции, 26, 28, 30, 32 и на бетонном заборе городской клинической больницы им. М. А. Тверье на ул. Братьев Игнатовых.

Участники будут создавать муралы на одну из четырёх тем: «Пермь спортивная», «Пермь промышленная», «Пермь культурная» и «Спасибо врачам».

Полемика вокруг фестиваля развернулась сразу после появления сообщений о нём. Дело в том, что фестиваль с аналогичным названием — Stenograffia — уже 12 лет проходит в Екатеринбурге. Его название является зарегистрированным брендом, у которого есть правообладатель — екатеринбургское агентство StreetArt. Пермские художники и заинтересованная общественность в социальных сетях выражали дружное недоумение: зачем приводить в Пермь фестиваль из соседнего города, если в Перми есть и собственные неплохие традиции стрит-арта, и проводник культуры и идеологии уличного искусства — Музей современного искусства PERMM.

Среди пермских граффитистов были и такие, кто считает объявленные условия фестиваля противоречащими самому духу стрит-арта: творить на заданную тему в этой среде не комильфо.

Как оказалось, ситуация с проведением вызвавшего полемику фестиваля связана ещё и с правовой коллизией. Компания StreetArt — организатор фестиваля Stenograffia в Екатеринбурге — распространила 31 августа пресс-релиз под провокационным заголовком «В Перми не будет фестиваля Stenograffia». Как пояснил «Новому компаньону» директор Stenograffia по работе с партнёрами Сергей Малахов, речь не идёт о фестивале вообще, лишь о его названии. По мнению екатеринбургского агентства, Пермь на это название права не имеет.

Как рассказала «Новому компаньону» директор Центрального выставочного зала Марина Фельдблюм, проводить фестиваль стрит-арта с заранее определённым названием её обязали: дело в том, что фестиваль — городской, а Центральный выставочный зал — единственная муниципальная институция, имеющая отношение к изобразительному искусству. Музей PERMM в этом качестве выступать не может в силу ведомственной принадлежности: он краевой. Название события уже зафиксировано во всех официальных документах, поэтому сменить его будет сложно:

«Название нам спустили сверху», — признаётся директор ЦВЗ. Скорее всего, будет «Стенограффия — Пермь», всё-таки не буквальный повтор екатеринбургского наименования, а с географическим уточнением.

По словам Марины Фельдблюм, ещё два года назад прошли переговоры с екатеринбургской командой StreetArt о взаимодействии, однако они не были завершены — помешал ковид.

Сергей Малахов говорит, что если переговоры и были, то они никак не запротоколированы. По словам представителя StreetArt, екатеринбургская команда готова работать с пермскими коллегами в консалтинговом режиме, но не готова подарить пермскому событию свой бренд.

Дмитрий Чабанов, исполнительный директор фестиваля Strnograffia:

— Идеология нашего проекта состоит в том, чтобы уличное искусство наполняло серое пространство яркими арт-объектами, а жители города нашли точки соприкосновения с окружающей средой. Мы рады, что эта позиция поддерживается и распространяется по стране. Но сейчас стоит вопрос именно о репутации, которая выстраивалась годами.

Сергей Малахов, директор Stenograffia по работе с партнёрами:

— Мы попросили воздержаться от использования официально зарегистрированного наименования. При этом по мере сил и возможностей мы готовы консультировать пермских коллег как в плане организационных моментов, так и в вопросах коммуникации с потенциальными участниками фестиваля.

В настоящее время продолжается приём заявок на участие в «Stenograffia — Пермь». По словам Марины Фельдблюм, пока интересных эскизов немного, но выразили готовность участвовать известные граффитисты Moff и Дмитрий Рейс — автор мурала с балериной на ул. 25-го Октября.

«Новый компаньон» запросил комментарий о ситуации у пресс-службы администрации Перми и готов его опубликовать, как только он будет готов.

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