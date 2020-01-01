Олеся Максименко Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 27 муниципалитетах Прикамья В Перми — 172 заражённых Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки 172 инфицированных COVID-19 выявлены в столице региона, 78 — в Пермском муниципальном районе, 30 — в Чайковском.

В Лысьвенском городском округе коронавирусом заразились 25 жителей, в Чусовском — 21, в Осинском — 20.

В Бардымском муниципальном округе — 14 заражённых, в Куединском муниципальном округе, Добрянском и Чернушинском городских округах — по 13 новых, в Ординском муниципальном округе и Суксунском городском округе — по 11, в Кочёвском муниципальном округе — 10, в Кишертском муниципальном округе — семь, в Еловском муниципальном округе — шесть.

В Березниках, Октябрьском городском округе и Уинском муниципальном округе выявлено по пять новых случаев заражения, в Гайнском муниципальном округе и Соликамском городском округе — по три, в Краснокамском городском округе и Кудымкаре — по одному, в Гремячинском городском округе, Губахе, Косинском муниципальном округе, Кунгуре и Кунгурском муниципальном районе — по одному.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.