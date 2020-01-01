Андрей Стрельцов Пермяк Владислав Сергеев стал чемпионом мира по пляжному самбо Первый чемпионат мира по этому виду спорта прошёл на Кипре Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский спортсмен Владислав Сергеев успешно выступил на первом чемпионате мира по пляжному самбо. В весовой категории до 58 кг в финальной схватке он был сильнее соперника из Казахстана и завоевал золотую медаль.

Сборная России также получила награду высшей пробы в командных соревнованиях. В финале российская команда обыграла сборную Украину со счётом 3:0.

Турнир с участием спортсменов из 11 стран проходил в Ларнаке (Кипр).

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