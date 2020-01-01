Елена Синица После вакцинации против COVID-19 антитела сформировались у 66% пермяков По другим данным, положительные результаты зафиксированы в 86% случаев Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Медицинская компания «Инвитро» проанализировала результаты исследований на антитела класса G пермяков, прошедших вакцинацию против COVID-19 и сдавших тесты в июне-июле 2021 года в медофисах сети.

Были проанализированы результаты количественных тестов двух производителей: Abbott (США) и ИФА-БЕСТ (Вектор Бест, Россия).





Согласно аналитическим данным «Инвитро», при использовании теста иностранного производства устойчивый иммунный ответ был зафиксирован в 66,6% случаев.





Когда же применялась отечественная тест-система, то положительный результат дали 86,5% проб, при этом в 17% случаев было обнаружено максимальное количество антител.

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